"Лестер" арендовал форварда "Ромы" Ундера

Теги ромалестер сититрансферы

"Лестер" арендовал форварда "Ромы" Ундера

"Лестер" приобрел форварда "Ромы" Дженгиза Ундера, сообщает официальный сайт английского клуба.

23-летний футболист будет выступать в команде на правах аренды. "Лисы" приобрели игрока за 3 миллиона евро с правам выкупа прав за 25 млн евро.

Ундер выступает за "Рому" с 2017 года. Всего он провел за "волков" 88 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

А еще: "Лестер" согласовал трансфер форварда "Ромы" за 28 миллионов евро| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов