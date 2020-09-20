"Лестер" арендовал форварда "Ромы" Ундера

"Лестер" приобрел форварда "Ромы" Дженгиза Ундера, сообщает официальный сайт английского клуба.

23-летний футболист будет выступать в команде на правах аренды. "Лисы" приобрели игрока за 3 миллиона евро с правам выкупа прав за 25 млн евро.

Ундер выступает за "Рому" с 2017 года. Всего он провел за "волков" 88 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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