"Лестер" без Варди обыграл "Вест Хэм"

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"Лестер" без Варди обыграл "Вест Хэм"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде переиграл "Вест Хэм" со счетом 2:1. Победу клубу принесли голы Келечи Ихеаначо и Демирэя Грэя. В составе хозяев отличился Пабло Форнальс.

Стоит отметить, что нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустил матч из-за рождения ребенка.

"Лестер" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от "Манчестер Сити" на четыре очка. "Вест Хэм" по-прежнему занимает 17-ю позицию.

"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Ихеаначо, 40 - 0:1, Форнальс, 45 - 1:1, Грэй, 56 - 1:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Форнальс, Райс, Лансини (Айети, 70), Фелипе Андерсон, Санчес (Снодграсс, 62), Аллер (Антонио, 55).

"Лестер": Шмейхель, Фукс, Морган, Джастин, Эванс, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 70), Чоудури, Грэй (Барнс, 83), Перес (Мэддисон, 64), Ихеаначо.

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Дмитрий Владимирович
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