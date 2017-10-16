"Лестер" благодаря голу Махреза спас ничью в матче с "Вест Бромвичем"

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги "Лестер" на своём поле едва не проиграл "Вест Бромвичу". "Дрозды" открыли счёт в середине второго тайма благодаря голу Насера Шадли, однако Рияд Махрез за 10 минут до финального свистка точным ударом спас для "лис" ничью.

"Лестер" – "Вест Бромвич" - 1:1

Голы: Шадли, 63 - 0:1, Махрез, 80 - 1:1.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон (Чилуэлл, 74), Магуайр, Махрез, Иборра (Кинг, 90), Ндиди, Олбрайтон, Ихеаначо (Слимани, 74), Варди.

"Вест Бромвич": Майхилл, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Ливермор, Крыховяк, Бэрри, Шадли (Маколи, 84), Родригес (Макклейн, 84), Рондон.

Не пропустите: Футбольная ассоциация Англии не наказала Ришарлисона по делу о симуляции. | http://soccernews.ru