"Лестер" близок к подписанию лучшего бомбардира чемпионата Шотландии

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"Лестер" близок к подписанию лучшего бомбардира чемпионата ШотландииФото: инстаграм Эдура/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар близок к переходу в АПЛ.

По информации источника, 23-летний француз согласовал с "Лестером" контракт до 2026 года. Клубы ведут переговоры об условиях трансфера нападающего.

В прошедшем сезоне чемпионата Шотландии Эдуар стал лучшим бомбардиром, забив 18 голов за 31 матч.

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