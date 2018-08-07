"Лестер" близок к покупке хорватского защитника

Защитник загребского "Динамо" Филип Бенкович в ближайшее время станет игроком "Лестера".

"Лисы" заплатят за 21-летнего хорвата около 12 миллионов евро.

Бенкович является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 71 матч и забил 7 голов.

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