"Лестер" - "Борнмут" - 1:1, "Уотфорд" - "Вест Бромвич" - 1:0, "Суонси" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзоры)

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"Лестер" - "Борнмут" - 1:1, "Уотфорд" - "Вест Бромвич" - 1:0, "Суонси" - "Вест Хэм" - 4:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 29-го тура английской Премьер-Лиги между "Лестером" и "Борнмутом", "Уотфордом" и "Вест Бромвичем", а также "Суонси" и "Вест Хэмом".

Также читайте отчет о матчах 29-го тура АПЛ. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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