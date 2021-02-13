"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут

В рамках 24-го тура АПЛ "Лестер" на своём поле переиграл "Ливерпуль" со счётом 3:1.

Команда Юргена Клоппа вышла вперёд в середине второго тайма усилиями Мохамеда Салаха, на что "лисы" ответили тремя голами в период с 79-й по 85-ю минуту.

"Красные" потерпели третье поражение подряд в чемпионате и рискуют по итогам тура вылететь из топ-4.

"Лестер" – "Ливерпуль" - 3:1

Голы: 0:1 – 67 Салах, 1:1 – 79 Мэддисон, 2:1 – 81 Варди, 3:1 – 85 Барнс.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Ндиди, Тилеманс (Чоудури, 87), Барнс, Олбрайтон (Перес, 74; Менди, 90), Мэддисон, Варди.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Тиаго Алькантара, 17), Салах, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75), Мане, Фирмино.

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