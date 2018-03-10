"Лестер" добыл выездную победу над "Вест Бромвичем" и другие результаты 30-го тура АПЛ
Представляем результаты 30-го тура АПЛ.
"Вест Бромвич" – "Лестер" 1:4
Голы: Рондон, 8 - 1:0, Варди, 21 - 1:1, Махрез, 62 - 1:2, Ихеаначо, 76 - 1:3, Иборра, 90 - 1:4
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Брант, Ливермор, Филлипс (Родригес, 70), Крыховяк (Филд, 59), Берк (Робсон-Кану, 83), Рондон.
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Махрез, Ндиди, Иборра, Грэй (Олбрайтон, 67), Окадзаки (Ихеаначо, 60), Варди.
Предупреждения: Варди (41), Симпсон (53), Ндиди (73), Ливермор (80).
"Ньюкасл" – "Саутгемптон" 3:0
Голы: Кенеди, 2 - 1:0, Кенеди, 29 - 2:0, Ритчи, 57 - 3:0
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 78), Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Диаме, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 69).
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Хейбьерг, Лемина (Симс, 46), Тадич (Лонг, 46), Уорд-Проуз, Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).
Предупреждения: Худт (48), Стивенс (69).
"Хаддерсфилд" – "Суонси" 0:0
"Хаддерсфилд": Лессль, Мэлоун, Йоргенсен, Хадерджонай, Шиндлер, Муй (Уильямс, 69), Хогг, Притчард (Кванер, 65), Инс, ван Ла Парра (Депуатр, 78), Мунье.
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сон Ен, Кинг, Айю (Абрахам, 73), Клукас, Нотон, Айю.
Предупреждения: Моусон (19), Ольссон (50), Айю (63), Хадерджонай (70).
Удаление: Айю (11).
"Эвертон" – "Брайтон" 2:0
Голы: Бонг (аг), 60 - 1:0, Тосун, 76 - 2:0
"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Сигурдссон, Дэвис (Классен, 84), Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 73), Болази (Холгейт, 78), Тосун, Руни.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг (Зуттнер, 82), Скелотто, Данк, Проппер, Кайяль (Локадия, 69), Гросс, Кнокерт, Искьердо, Мюррей (Ульоа, 77).
Предупреждение: Скелотто (55).
Удаление: Кнокерт (80).
"Вест Хэм" – "Бернли" 0:3
Голы: Барнс, 66 - 0:1, Вуд, 70 - 0:2, Вуд, 81 - 0:3
"Вест Хэм": Харт, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Лансини, Антонио, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Куяте, Арнаутович, Нобл.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Хендрик (Вуд, 61), Леннон, Гудмундссон, Барнс.
Предупреждения: Крессуэлл (40), Лансини (54), Вествуд (57), Леннон (76). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|29
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20