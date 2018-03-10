"Лестер" добыл выездную победу над "Вест Бромвичем" и другие результаты 30-го тура АПЛ

Теги лестер ситиэвертонньюкасл юнайтедбернли

"Лестер" добыл выездную победу над "Вест Бромвичем" и другие результаты 30-го тура АПЛ

Представляем результаты 30-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" – "Лестер" 1:4

Голы: Рондон, 8 - 1:0, Варди, 21 - 1:1, Махрез, 62 - 1:2, Ихеаначо, 76 - 1:3, Иборра, 90 - 1:4

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Брант, Ливермор, Филлипс (Родригес, 70), Крыховяк (Филд, 59), Берк (Робсон-Кану, 83), Рондон.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Махрез, Ндиди, Иборра, Грэй (Олбрайтон, 67), Окадзаки (Ихеаначо, 60), Варди.

Предупреждения: Варди (41), Симпсон (53), Ндиди (73), Ливермор (80).


"Ньюкасл" – "Саутгемптон" 3:0

Голы: Кенеди, 2 - 1:0, Кенеди, 29 - 2:0, Ритчи, 57 - 3:0

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 78), Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Диаме, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 69).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Хейбьерг, Лемина (Симс, 46), Тадич (Лонг, 46), Уорд-Проуз, Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).

Предупреждения: Худт (48), Стивенс (69).


"Хаддерсфилд" – "Суонси" 0:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Мэлоун, Йоргенсен, Хадерджонай, Шиндлер, Муй (Уильямс, 69), Хогг, Притчард (Кванер, 65), Инс, ван Ла Парра (Депуатр, 78), Мунье.

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сон Ен, Кинг, Айю (Абрахам, 73), Клукас, Нотон, Айю.

Предупреждения: Моусон (19), Ольссон (50), Айю (63), Хадерджонай (70).

Удаление: Айю (11).


"Эвертон" – "Брайтон" 2:0

Голы: Бонг (аг), 60 - 1:0, Тосун, 76 - 2:0

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Сигурдссон, Дэвис (Классен, 84), Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 73), Болази (Холгейт, 78), Тосун, Руни.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг (Зуттнер, 82), Скелотто, Данк, Проппер, Кайяль (Локадия, 69), Гросс, Кнокерт, Искьердо, Мюррей (Ульоа, 77).

Предупреждение: Скелотто (55).

Удаление: Кнокерт (80).  


"Вест Хэм" – "Бернли" 0:3

Голы: Барнс, 66 - 0:1, Вуд, 70 - 0:2, Вуд, 81 - 0:3

"Вест Хэм": Харт, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Лансини, Антонио, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Куяте, Арнаутович, Нобл.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Хендрик (Вуд, 61), Леннон, Гудмундссон, Барнс.

Предупреждения: Крессуэлл (40), Лансини (54), Вествуд (57), Леннон (76). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов