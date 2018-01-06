"Лестер" договорился о трансфере Диабате

Нападающий "Газелек Аяччо" Фуссейни Диабате в ближайшее время станет игроком "Лестера", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 22-летний малиец в понедельник пройдёт медицинское обследование в стане "лис", после чего подпишет контракт. Сумма трансфера составит 3,5-5 миллионов евро.

Диабате выступает за "Газелек Аяччо" с 2017 года, сыграл 21 матч, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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