"Лестер" договорился о трансфере Ихеаначо

Теги лестер ситикелечи ихеаначоманчестер сити

"Лестер" договорился о трансфере Ихеаначо

Форвард "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо в ближайшее время должен перейти в "Лестер", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, ориентировочная стоимость трансфера составляет 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ихеаначо провел 29 матчей и забил 7 голов.

Читайте также: "Арсенал" предложил за Махреза 40 миллионов евро, "Лестер" хочет получить 57. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов