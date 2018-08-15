"Лестер" договорился с Магуайром о продлении контракта

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"Лестер" договорился с Магуайром о продлении контракта

"Лестер" договорился с защитником Харри Магуайром о продлении контракта, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 25-летний футболист согласился подписать новое соглашение, по которому его зарплата увеличится с 2,6 до 4,4 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующий контракт между "Лестером" и Магуайром, которого хотел купить "Манчестер Юнайтед", рассчитан до лета 2022 года.

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