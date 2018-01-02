"Лестер" дозаявил Адриена Силву

Теги лестер ситиадриен силва

"Лестер" дозаявил Адриена Силву

"Лестер" дозаявил португальского полузащитника Адриена Силву, который был куплен прошлым летом за 29,5 миллионов евро.

Напомним, что "лисы" опоздали с регистрацией этого трансфера на 14 секунд, вследствие чего 28-летний футболист не имел права играть за новую команду.

Теперь же Силва внесён в заявку "Лестера" под номером 14. Более того, хавбек уже успел дебютировать за клуб в матче 22-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда". Премьер-лига дала специальное разрешение игроку принять участие в этой встрече. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов