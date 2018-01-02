"Лестер" дозаявил Адриена Силву

"Лестер" дозаявил португальского полузащитника Адриена Силву, который был куплен прошлым летом за 29,5 миллионов евро.

Напомним, что "лисы" опоздали с регистрацией этого трансфера на 14 секунд, вследствие чего 28-летний футболист не имел права играть за новую команду.

Теперь же Силва внесён в заявку "Лестера" под номером 14. Более того, хавбек уже успел дебютировать за клуб в матче 22-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда". Премьер-лига дала специальное разрешение игроку принять участие в этой встрече. | http://soccernews.ru