"Лестер" – "Эвертон" - 2:0 (обзор)

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"Лестер" – "Эвертон" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Эвертоном" (2:0).

Видео: "Лестер" - "Эвертон".

 

Не пропустите: "Лестер" победил "Эвертон". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
12 Хаддерсфилд Таун 10 12
13 Сток Сити 10 11
14 Вест Бромвич Альбион 10 10
15 Лестер Сити 9 9
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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