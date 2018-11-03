"Лестер", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм" побеждают в 11-м туре АПЛ
В рамках 11-го тура АПЛ состоялись ещё четыре матча. Побед синхронно добились "Лестер", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Они были сильнее "Кардиффа", "Брайтона", "Уотфорда" и "Бернли" соответственно.
"Кардифф" – "Лестер" - 0:1
Гол: Грэй, 55 - 0:1.
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Артер (Уорд, 79), Гуннарссон, Рид (Хойлетт, 65), Камараса, Мерфи (Мэдин, 85), Патерсон.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр (Эванс, 27), Менди, Ндиди, Мэддисон (Иборра, 82), Олбрайтон, Грэй (Симпсон, 70), Варди.
"Эвертон" – "Брайтон" - 3:1
Голы: Ришарлисон, 26 - 1:0, Данк, 33 - 1:1, Коулмэн, 50 - 2:1, Ришарлисон, 77 - 3:1.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Бернард (Лукман, 68), Андре Гомеш, Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 85), Сигурдссон (Мина, 90), Ришарлисон, Гуйе.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Марч (Биссума, 70), Стивенс, Джаханбахш, Кайяль (Андоне, 77), Искьердо (Кнокерт, 63), Мюррей.
"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 1:0
Гол: Перес, 65 - 1:0.
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс (Шер, 46), Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Шелви (Ки Сон Ен, 51), Диаме, Кенеди, Муто (Перес, 45), Рондон.
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Перейра, Хьюз (Окака Чука, 77), Саксесс (Чалоба, 85), Капу, Деулофеу (Грэй, 66), Дукуре.
"Вест Хэм" – "Бернли" - 4:2
Голы: Арнаутович, 10 - 1:0, Гудмундссон, 45 - 1:1, Фелипе Андерсон, 68 - 2:1, Вуд, 77 - 2:2, Фелипе Андерсон, 84 - 3:2, Эрнандес, 90 - 4:2.
"Вест Хэм": Фабиански, Бальбуэна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Снодграсс, Диангана (Антонио, 86), Фелипе Андерсон, Обианг (Эрнандес, 61), Арнаутович (Огбонна, 90), Сабалета.
"Бернли": Харт, Тарковски, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон, Вествуд, Дефур, Леннон (Брэйди, 75), Выдра (Барнс, 72), Воукс (Вуд, 72).
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|Челси
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|Арсенал Лондон
|11
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|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|10
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|11
|8
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