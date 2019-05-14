"Лестер" форсирует трансфер Тилеманса

"Лестер" хочет как можно быстрее оформить трансфер полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "лисы" обеспокоены, что бельгийца могут перехватить "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм".

22-летний хавбек вторую половину текущего сезона провёл в "Лестере" на правах аренды, в его активе 13 матчей, 3 гола и 4 ассиста.

Стоимость Тилеманса оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт с "Монако" рассчитан до июня 2022 года.

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