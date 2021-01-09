"Лестер", "Фулхэм" и "Шеффилд" прошли в 1/16 финала Кубка Англии

Теги фулхэмлестер ситишеффилд юнайтедборнмут

"Лестер", "Фулхэм" и "Шеффилд" прошли в 1/16 финала Кубка Англии

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

"Сток Сити" - "Лестер" 0:4

Голы: Джастин, 34 - 0:1, Олбрайтон, 59 - 0:2, Перес, 79 - 0:3, Барнс, 81 - 0:4

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Фофана (Сеюнджю, 80), Кастань, Барнс (Ихеаначо, 82), Прат (Менди, 90), Тилеманс, Олбрайтон, Перес, Ндиди.  


"Бристоль Роверс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:3

"Блэкберн" - "Донкастер" 0:1

"Блэкпул" - "Вест Бромвич" 2:2, по пенальти - 3:2

"Бернли" - "Милтон Кинс Донс" 1:1, по пенальти - 4:3

"Эксетер Сити" - "Шеффилд Уэнсдей" 0:2

"Олдхэм Атлетик" - "Борнмут" 1:4

КПР - "Фулхэм" 0:2

"Стивенидж" - "Суонси" 0:2

"Уиком Уондерерс" - "Престон Норт Энд" 4:1

Читайте также: "Эвертон" в дополнительное время добыл путевку в 1/16 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов