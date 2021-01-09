"Лестер", "Фулхэм" и "Шеффилд" прошли в 1/16 финала Кубка Англии
Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.
"Сток Сити" - "Лестер" 0:4
Голы: Джастин, 34 - 0:1, Олбрайтон, 59 - 0:2, Перес, 79 - 0:3, Барнс, 81 - 0:4
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Джастин, Фофана (Сеюнджю, 80), Кастань, Барнс (Ихеаначо, 82), Прат (Менди, 90), Тилеманс, Олбрайтон, Перес, Ндиди.
"Бристоль Роверс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:3
"Блэкберн" - "Донкастер" 0:1
"Блэкпул" - "Вест Бромвич" 2:2, по пенальти - 3:2
"Бернли" - "Милтон Кинс Донс" 1:1, по пенальти - 4:3
"Эксетер Сити" - "Шеффилд Уэнсдей" 0:2
"Олдхэм Атлетик" - "Борнмут" 1:4
КПР - "Фулхэм" 0:2
"Стивенидж" - "Суонси" 0:2
"Уиком Уондерерс" - "Престон Норт Энд" 4:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18