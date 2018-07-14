"Лестер" готов повысить зарплату Магуайру

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"Лестер" готов повысить зарплату Магуайру

"Лестер" готов повысить зарплату своему защитнику Харри Магуайру, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, "лисы" намерены предложить 25-летнему центрбеку, который хорошо проявил себя на ЧМ-2018, новый контракт с окладом более 4 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что сейчас Магуайр зарабатывает в "Лестере" 2,7 миллиона евро за сезон.

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