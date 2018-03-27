"Лестер" готов продать Махреза летом

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"Лестер" готов продать Махреза летом

Алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Махрез летом может покинуть клуб, сообщает Leicester Mercury.

По сведениям издания, руководство клуба готово выставить футболиста на трансфер, но надеется получить за него хорошую компенсацию.

Напомним, что алжирец мог уйти из клуба в январе в "Манчестер Сити", но "Лестер" в последний момент отменил сделку. После этого хавбека самовольно пропустил несколько тренировок.

В этом сезоне 27-летний Махрез провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 10 мячей и сделал 8 голевых передач.

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