"Лестер" готов продать Мэддисона. Названа цена
Фото: твиттер Мэддисона\Автор неизвестен
"Лестер" готов отпустить полузащитника Джеймса Мэддисона в летнее трансферное окно, если потенциальный покупатель предложит за него 45 миллионов фунтов, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, прошлым летом игрок был близок к трансферу в лондонский "Арсенал", однако тогда сделка сорвалась, а "канониры" подписали Мартин Эдегора.
Сейчас же "лисы" будут более сговорчивы в вопросе трансфера Мэддисона, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне англичанин сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18