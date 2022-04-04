"Лестер" готов продать Мэддисона. Названа цена

Фото: твиттер Мэддисона\Автор неизвестен

"Лестер" готов отпустить полузащитника Джеймса Мэддисона в летнее трансферное окно, если потенциальный покупатель предложит за него 45 миллионов фунтов, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, прошлым летом игрок был близок к трансферу в лондонский "Арсенал", однако тогда сделка сорвалась, а "канониры" подписали Мартин Эдегора.

Сейчас же "лисы" будут более сговорчивы в вопросе трансфера Мэддисона, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

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