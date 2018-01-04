"Лестер" готов расстаться с Махрезом

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"Лестер" готов расстаться с Махрезом

"Лестер" готов расстаться с атакующим полузащитником Риядом Махрезом уже в январе, сообщает France Football.

По сведениям издания, "лисы" могут продать 26-летнего алжирца, если по его трансферу поступит солидное предложение.

В этом сезоне Махрез сыграл за "Лестер" 24 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

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