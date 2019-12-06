"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях

"Лестер" планирует подписать новый контракт с главным тренером Бренданом Роджерсом на улучшенных условиях. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, таким образом "Лестер" хочет сохранить 46-летнего Роджерса, в котором заинтересованы многие топ-клубы Европы.

Ранее сообщалось, что специалист - главный претендент на пост наставника "Арсенала". "Лестер" готов был отпустить тренера, но с компенсацией в 14 миллионов фунтов стерлингов.

После 15 туров АПЛ "Лестер" с 35 баллами занимает 2 место в турнирной таблице.

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