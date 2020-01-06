"Лестер" готов заплатить крупную сумму за защитника "Ювентуса"
"Лестер" хочет купить турецкого защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро, а также еще 10 миллионов за счет бонусов.
Впрочем, "Ювентус" рассчитывает на турка и не собирается с ним расставаться. Ранее сообщалось, что Демиралом интересуется "Эвертон".
21-летний Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить требуемую сумму за Видаля. | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича
-
Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
-
Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом
-
Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса
-
"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ
Лента новостей
-
Гвардиола высказался о предстоящем матче "Сити" с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Роналду надеется на поражение "Интера" в матче с "Наполи"
-
"Милан" не может забить в трех матчах подряд впервые с декабря 2018 года
-
Роналду сделал 36-й хет-трик в чемпионатах и обошел Месси
-
Агент Видаля прибыл в Милан
-
Два основных игрока "Реала" пропустят Суперкубок Испании
-
"Лестер" готов заплатить крупную сумму за защитника "Ювентуса"
-
Роналду установил уникальный рекорд
-
Де Росси в ближайшее время завершит карьеру
-
1
Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков за карьеру
-
Украинский футболист испортил жене сексуальный танец
-
"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича
-
2
Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
-
Игрок "Лестера" признан лучшим футболистом Дании в 2019 году
-
1
Футболист "Уотфорда" подарил майку женщине, в которую попал мячом
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить требуемую сумму за Видаля
-
В Германии ушел из жизни серебряный призер чемпионата мира-1966
-
В "Ювентусе" оценили вероятность ухода Джана и Рабьо
-
Защитник сборной России переходит в турецкий "Антальяспор"
-
2
Тарасов объяснил, почему он поздравил сборную России, которая проиграла в финале чемпионата мира по хоккею
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14