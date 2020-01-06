"Лестер" готов заплатить крупную сумму за защитника "Ювентуса"

"Лестер" хочет купить турецкого защитника "Ювентуса" Мериха Демирала, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро, а также еще 10 миллионов за счет бонусов.

Впрочем, "Ювентус" рассчитывает на турка и не собирается с ним расставаться. Ранее сообщалось, что Демиралом интересуется "Эвертон".

21-летний Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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