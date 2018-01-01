"Лестер" - "Хаддерсфилд" - 3:0, "Сток Сити" - "Ньюкасл" - 0:1 (обзоры)

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"Лестер" - "Хаддерсфилд" - 3:0, "Сток Сити" - "Ньюкасл" - 0:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 22-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Лестер" дома взял верх над "Хаддерсфилдом", а "Ньюкасл" в гостях - над "Сток Сити".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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