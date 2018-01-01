"Лестер" - "Хаддерсфилд" - 3:0, "Сток Сити" - "Ньюкасл" - 0:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 22-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Лестер" дома взял верх над "Хаддерсфилдом", а "Ньюкасл" в гостях - над "Сток Сити".

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