"Лестер" хочет переманить Старриджа

Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может покинуть клуб предстоящим летом.

Как сообщает The Sun, в услугах 29-летнего англичанина заинтересован "Лестер", а именно их главный тренер Брендон Роджерс.

Отмечается, что сам игрок не против смены клуба, так как в "Ливерпуле" у него нехватка игрового времени.

Старридж выступает за "Ливерпуль" с 2012 года. В этом сезоне на его счету четыре гола и два ассиста в 24 матчах.

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