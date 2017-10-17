"Лестер" хочет пригласить Анчелотти

"Лестер" проявляет интерес к итальянскому наставнику Карло Анчелотти, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство английского клуба видит в лице Анчелотти идеального преемника для уволенного сегодня с поста главного тренера Крейга Шекспира.

Стоит отметить, что 58-летний итальянец несколько дней назад был уволен из "Баварии" и не планировал работать с другим клубом в этом сезоне.

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