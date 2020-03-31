"Лестер" хочет приобрести Коутиньо этим летом

"Лестер" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который на данный момент играет в аренде в "Баварии". Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что в 27-летнем бразильце также заинтересованы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, главный тренер английского клуба Брендан Роджерс уверен, что оба клуба заинтересованы лишь в аренде хавбека. "Лестер" намерен купить футболиста этим летом.

Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

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