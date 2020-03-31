"Лестер" хочет приобрести Коутиньо этим летом

Теги лестер ситифилиппе коутиньобавария мюнхенбарселона

"Лестер" хочет приобрести Коутиньо этим летом

"Лестер" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который на данный момент играет в аренде в "Баварии". Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что в 27-летнем бразильце также заинтересованы "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". 

По данным источника, главный тренер английского клуба Брендан Роджерс уверен, что оба клуба заинтересованы лишь в аренде хавбека. "Лестер" намерен купить футболиста этим летом.

Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

Не пропустите: Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент

Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов