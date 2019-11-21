"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
"Лестер" намерен подписать новый контракт с полузащитником Джеймсом Мэддисоном, которого пытается переманить "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2023 года.
По информации Manchester Evening News, английский хавбек готов выслушать предложение "лис", однако вряд ли он будет принимать какие-то решения до окончания текущего сезона.
22-летний Мэддисон выступает за "Лестер" с лета 2018 года, сыграл 51 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России
-
Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России
-
Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы
Лента новостей
-
СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020
-
"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России
-
Стали известны сроки восстановления Диего Косты
-
Жирков оценил соперников сборной России по групповому этапу Евро-2020
-
"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-защитник "Арсенала" советует клубу побороться за Почеттино
-
Зырянов озвучил ужасные последствия нового лимита на легионеров в РПЛ
-
1
Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020
-
Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России
-
Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020
-
Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat
-
1
Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
1
Моуринью - лидер среди тренеров по расходам на трансферы
-
Клуб Бекхэма подписал пять футболистов
-
Журналист Карпов назвал фаворита в борьбе за Коновалова
-
3
Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"
-
Голландские клубы проведут масштабную акцию против расизма
-
Аршавин назвал вратаря сборной России, который должен стать основным на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7