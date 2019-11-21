"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Теги лестер ситиманчестер юнайтедджеймс мэддисон

"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

"Лестер" намерен подписать новый контракт с полузащитником Джеймсом Мэддисоном, которого пытается переманить "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2023 года.

По информации Manchester Evening News, английский хавбек готов выслушать предложение "лис", однако вряд ли он будет принимать какие-то решения до окончания текущего сезона.

22-летний Мэддисон выступает за "Лестер" с лета 2018 года, сыграл 51 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на двух защитников "Лестера". | http://soccernews.ru
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