"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

"Лестер" намерен подписать новый контракт с полузащитником Джеймсом Мэддисоном, которого пытается переманить "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2023 года.

По информации Manchester Evening News, английский хавбек готов выслушать предложение "лис", однако вряд ли он будет принимать какие-то решения до окончания текущего сезона.

22-летний Мэддисон выступает за "Лестер" с лета 2018 года, сыграл 51 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

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