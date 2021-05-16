"Лестер" хочет продлить контракты с лидерами команды

Теги лестер ситиюри тилемансчаглар сеюнджю

"Лестер" хочет продлить контракты с лидерами командыФото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, "Лестер" планирует продлить контракты с двумя игроками команды.

По информации журналиста, клуб активно работает над продлением контрактного соглашения с Чагларом Сеюнджю и Юри Тилемансом до 2025-го года.

Напомним, что вчера "Лестер" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Англии.

После 36 туров английской Премьер-Лиги "Лестер" набрал 66 очков, что позволяет команде Брендана Роджерса распологаться на третьей строчке.

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