"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера

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"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера

"Лестер" хочет выкупить полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "лисы" впечатлены игрой бельгийского хавбека и намерены заполучить его на постоянной основе.

Сейчас 21-летний футболист выступает за английский клуб на правах аренды, а его трансфер обойдётся в 46,5 миллионов евро.

В составе "Лестера" Тилеманс сыграл 4 матча и сделал 2 результативные передачи.

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