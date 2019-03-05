"Лестер" хочет выкупить Тилеманса: названа сумма возможного трансфера
"Лестер" хочет выкупить полузащитника "Монако" Юри Тилеманса, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "лисы" впечатлены игрой бельгийского хавбека и намерены заполучить его на постоянной основе.
Сейчас 21-летний футболист выступает за английский клуб на правах аренды, а его трансфер обойдётся в 46,5 миллионов евро.
В составе "Лестера" Тилеманс сыграл 4 матча и сделал 2 результативные передачи.
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|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
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|Челси
|28
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|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
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|Борнмут
|29
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|13
|Кристал Пэлас
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|29
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|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
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|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
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