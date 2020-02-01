"Лестер" и "Челси" расписали боевую ничью

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"Лестер" и "Челси" расписали боевую ничью

В рамках 25-го тура АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Челси".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Лестер" по-прежнему занимает третье место, а "Челси" - четвертое.

"Лестер" - "Челси" 2:2

Голы: Рюдигер, 46 - 0:1, Барнс, 54 - 1:1, Чилуэлл, 64 - 2:1, Рюдигер, 71 - 2:2

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80).

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 70
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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