"Лестер" и "Челси" расписали боевую ничью
В рамках 25-го тура АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Челси".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Лестер" по-прежнему занимает третье место, а "Челси" - четвертое.
"Лестер" - "Челси" 2:2
Голы: Рюдигер, 46 - 0:1, Барнс, 54 - 1:1, Чилуэлл, 64 - 2:1, Рюдигер, 71 - 2:2
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80).
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17