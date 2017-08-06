"Лестер" и "Рома" не могут договориться по трансферу Махреза

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"Лестер" и "Рома" не могут договориться по трансферу Махреза

Переход алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза в "Рому" находится по вопросом, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, клубы не могут согласовать сумму трансфера игрока. Римляне предложили за него 35 миллионов евро, но англичане хотят получить не менее 40 миллионов. 

Не исключено, что "Рома" теперь вообще откажется покупать алжирца, а переключит внимание на хавбека "Реала" Лукаса Васкеса.

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