Лестер и весь футбольный мир скорбит: памяти Вишая Шривадданапрабхта

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Лестер и весь футбольный мир скорбит: памяти Вишая Шривадданапрабхта

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабхт трагически погиб в крушении собственного вертолёта на территории собственного стадиона. Город, которому босс клуба подарил чемпионскую сказку в сезоне 2015/2016, скорбит. Как и весь футбольный мир.

Болельщики и просто жители города несут цветы к арене, а различные клубы мира поддерживают клуб и родных погибших. 

Наследие Шривадданапрабхта никогда не будет забыто. Оно вечно. 

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