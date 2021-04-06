"Лестер" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

Фото: Твиттер @LFC

"Лестер" рассматривает центрального хавбека "Ливерпуля" Наби Кейта как усиление своей средней линии, сообщает Football Insider.

"Лисы" хотели бы подписать 26-летнего полузащитника в ближайшее трансферное окно. Это вполне может стать реальностью, поскольку Кейта достаточно редко выходит на поле в составе "мерсисайдцев". Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

В текущем футболист сыграл в 15 матчах, но провел на поле в общей сложности только 672 минуты и не отметился голевыми действиями.

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за Кейта "РБ Лейпциг" в 2018 году 60 миллионов евро.