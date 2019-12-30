"Лестер" интересуется хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, подписать 25-летнего турка хочет "Лестер", однако сам футболист склоняется к возвращению в Бундеслигу, где он ранее выступал за "Карлсруэ", "Гамбург" и "Байер".

"Россонери" готовы продать хавбека и ждут конкретных предложений от заинтересованных клубов.

В текущем сезоне Чалханоглу провёл за "Милан" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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