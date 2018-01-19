"Лестер" интересуется трансферной целью "Манчестер Сити"

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс попал в сферу интересов "Лестера".

Как сообщают английские СМИ, "лисы" готовы заплатить за футболиста около 27 миллионов евро.

В этом сезоне Эванс сыграл в 21 матче, отметился двумя голами и одним ассистом.

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