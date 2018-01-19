"Лестер" интересуется трансферной целью "Манчестер Сити"

Теги вест бромвич альбионлестер ситиджонни эванс

"Лестер" интересуется трансферной целью "Манчестер Сити"

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс попал в сферу интересов "Лестера".

Как сообщают английские СМИ, "лисы" готовы заплатить за футболиста около 27 миллионов евро.

В этом сезоне Эванс сыграл в 21 матче, отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: "Вест Бромвич" назвал цену на Эванса, которым интересуется "Манчестер Сити" и "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов