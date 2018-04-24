"Лестер" интересуется защитником "Порту"

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"Лестер" интересуется защитником "Порту"

"Лестер" интересуется левым защитником "Порту" Рикарду Перейрой, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на покупке 24-летнего португальца настаивает главный тренер "лис" Клод Пюэль, который знаком с игроком по совместной работе в "Ницце".

Сам Перейра хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

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