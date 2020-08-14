"Лестер" избавился от польского хавбека

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"Лестер" избавился от польского хавбека

"Лестер" отдал бесплатно "Легии" полузащитника Бартоша Капустку.

23-летний футболист заключил с новым клубом контракт на два года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

"Лисы" купили польского хавбека в августе 2016 года за 5 миллионов евро.

С тех пор Капустка провёл за "Лестер" всего 3 матча. Сдавался в аренду "Фрайбургу" и "Левену".

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Лестера". | http://soccernews.ru
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