"Лестер" купил французского защитника за рекордную сумму

Защитник "Сент-Этьена" Уэсли Фофана перешел в "Лестер", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста 35 миллионов евро. Сумма сделки может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Трансфер стал рекордным в истории французского клуба.

19-летний Фофана является воспитанником Фофана. Всего он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

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