"Лестер" купил игрока сборной Бельгии

Полузащитник "Сампдории" Деннис Прат стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Контракт 25-летнего бельгийца с "лисами" рассчитан на пять лет.

Прат выступал за "Сампдорию" с 2016 года, сыграл 106 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

В составе сборной Бельгии хавбек провёл 3 игры, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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