"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму

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"Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму

Фото: сайт "Лестера"/Автор неизвестен

Замбийский нападающий "Ред Булл Зальцбург" Пэтсон Дака перешел в "Лестер", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Таким образом, Дака стал самым дорогим игроком в истории чемпионата Австрии. Форвард подписал с "Лестером" контракт до лета 2026 года.

В минувшем сезоне 22-летний Дака провел за "Ред Булл Зальцбург" 42 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее он играл за "Нчанга Рейнджерс", "Грин Баффалоз", "Кафуэ Селтик", "Пауэр Дайнамоз" и "Лиферинг". За сборную Замбии сыграл 25 матчей и забил семь мячей.

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