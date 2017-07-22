"Лестер" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

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"Лестер" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка АПЛ в Азии между "Лестером" и "Ливерпулем".

Не пропустите: "Ливерпуль" стал победителем Кубка АПЛ в Азии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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