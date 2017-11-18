"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

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"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

Видео обзор очередной победы команды Хосепа Гвардиолы.

ВИДЕО: "Лестер Сити" –  "Манчестер Сити" – 0:2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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