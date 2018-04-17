"Лестер" может купить молодого хавбека "Астон Виллы" более, чем за 20 миллионов евро

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "лисы" готовы заплатить за футболиста порядка 23 миллионов евро. В составе "Лестера" он может заменить Рияда Махреза, который намерен покинуть клуб.

В этом сезоне 22-летний Грилиш провел за "Астон Виллой" 24 матча в Чемпионшипе, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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