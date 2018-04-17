"Лестер" может купить молодого хавбека "Астон Виллы" более, чем за 20 миллионов евро

Теги лестер ситиастон вилладжек грилиш

"Лестер" может купить молодого хавбека "Астон Виллы" более, чем за 20 миллионов евро

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, сообщает Daily Mail. 

По сведениям издания, "лисы" готовы заплатить за футболиста порядка 23 миллионов евро. В составе "Лестера" он может заменить Рияда Махреза, который намерен покинуть клуб.

В этом сезоне 22-летний Грилиш провел за "Астон Виллой" 24 матча в Чемпионшипе, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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