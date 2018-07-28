"Лестер" может купить защитника сборной Того за 35 миллионов евро

"Лестер" проявляет интерес к тоголезскому защитнику "Хетафе" Джене Даконаму, сообщает France Football.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро. Тренерский штаб "лис" видит в африканце потенциальную замену Харри Магуайру, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 26-летний Даконам провел за "Хетафе" 36 матчей и забил 1 гол.

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