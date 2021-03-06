"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана"

Форвард "Селтика" Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в АПЛ. Игрока может подписать "Лестер", заплатив за трансфер 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

По информации издания, клубы близки к осуществлению сделки.

Однако, кроме "лис", в услугах 23-летнего француза заинтересованы также итальянские "Милан" и "Ювентус".

Эдуар за свою карьеру в "Селтике" трижды становился чемпионом Шотландской Премьер Лиги. На счету футболиста матчи за молодежную сборную Франции.

В сезоне 2020/2021 Чемпионата Шотландии форвард сыграл 24 матча. В его активе 16 голов и 4 результативные передачи.