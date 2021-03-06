"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана"

Теги одсонн эдуарлестер ситиселтикмиланювентустрансферы

"Лестер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Милана"Форвард "Селтика" Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в АПЛ. Игрока может подписать "Лестер", заплатив за трансфер 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

По информации издания, клубы близки к осуществлению сделки.

Однако, кроме "лис", в услугах 23-летнего француза заинтересованы также итальянские "Милан" и "Ювентус".

Эдуар за свою карьеру в "Селтике" трижды становился чемпионом Шотландской Премьер Лиги. На счету футболиста матчи за молодежную сборную Франции.

В сезоне 2020/2021 Чемпионата Шотландии форвард сыграл 24 матча. В его активе 16 голов и 4 результативные передачи.

Читать также: "Лестер" следит за Лингардом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 марта

Главные новости дня: 5 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов