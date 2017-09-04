"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро

Стали известны финансовые детали трансфера защитника Александара Драговича из "Байера" в "Лестер".

Как сообщает Bild, "лисы" взяли австрийского центрбека в аренду на год за три миллиона евро, а следующим летом могут выкупить права на него за 22 миллиона.

Напомним, что Драгович перешёл в "Байер" из киевского "Динамо" летом 2016 года за 18 миллионов евро.

Не пропустите: Санья может перейти в "Лестер". | http://soccernews.ru