"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро

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"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро

Стали известны финансовые детали трансфера защитника Александара Драговича из "Байера" в "Лестер".

Как сообщает Bild, "лисы" взяли австрийского центрбека в аренду на год за три миллиона евро, а следующим летом могут выкупить права на него за 22 миллиона.

Напомним, что Драгович перешёл в "Байер" из киевского "Динамо" летом 2016 года за 18 миллионов евро.

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