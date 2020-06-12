"Лестер" может заменить Чилуэлла защитником "Витесса"

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"Лестер" может заменить Чилуэлла защитником "Витесса"

"Лестер" подыскал в Нидерландах замену для левого защитника Бена Чилуэлла, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Сити".

По информации Daily Mail, выбор "лис" пал на фулбека "Витесса" Макса Кларка. Англичанин ушёл в голландский клуб в 2018 году и сейчас не против вернуться на родину.

24-летний футболист в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах. Его рыночная стоимость - 675 тысяч евро.

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