"Лестер" на 91-й минуте упустил победу над "Вест Хэмом"

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"Лестер" на 91-й минуте упустил победу над "Вест Хэмом"

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Лестер" и "Вест Хэм" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Джеррод Боуэн, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Юри Тилеманс. На 57-й минуте хозяев вперед вывел Рикарду Перейра, но в компенсированное время гостей от поражения спас Крэйг Доусон.

"Вест Хэм", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 27 очками вышел на 11-ю позицию.

"Лестер" – "Вест Хэм" - 2:2 (1:1)
Голы: Боуэн, 10 - 0:1, Тилеманс, 45 (с пенальти) - 1:1, Рикарду Перейра, 57 - 2:1, Доусон, 90+1 - 2:2

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Джастин (Томас, 31), Ндиди, Тилеманс (Вестергор, 90), Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Лукман, 73), Барнс, Дака.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал (Фредерикс, 67), Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 79), Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 79), Антонио, Боуэн.

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