"Лестер" на 91-й минуте упустил победу над "Вест Хэмом"
Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Англии "Лестер" и "Вест Хэм" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Джеррод Боуэн, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Юри Тилеманс. На 57-й минуте хозяев вперед вывел Рикарду Перейра, но в компенсированное время гостей от поражения спас Крэйг Доусон.
"Вест Хэм", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 27 очками вышел на 11-ю позицию.
"Лестер" – "Вест Хэм" - 2:2 (1:1)
Голы: Боуэн, 10 - 0:1, Тилеманс, 45 (с пенальти) - 1:1, Рикарду Перейра, 57 - 2:1, Доусон, 90+1 - 2:2
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Джастин (Томас, 31), Ндиди, Тилеманс (Вестергор, 90), Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Лукман, 73), Барнс, Дака.
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал (Фредерикс, 67), Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 79), Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 79), Антонио, Боуэн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18