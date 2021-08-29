"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"

Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.

24-летний Нерес выступает за "Аякс" с 2017 года, провел за клуб 161 матч, забил 43 гола и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" разгромил "Лестер". | http://soccernews.ru