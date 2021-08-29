"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"

Теги лестер ситиаяксдавид нерестрансферы

"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"

Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.

24-летний Нерес выступает за "Аякс" с 2017 года, провел за клуб 161 матч, забил 43 гола и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" разгромил "Лестер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не без труда победила "Хетафе"

"Барселона" не без труда победила "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов