"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
Фото: инстаграм Давида Нереса/Автор неизвестен
"Лестер" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Аякса" Давиду Нересу, сообщает De Telegraaf.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.
24-летний Нерес выступает за "Аякс" с 2017 года, провел за клуб 161 матч, забил 43 гола и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
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|Борнмут
|27
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