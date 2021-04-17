"Лестер" нацелился на форварда "Челси"

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"Лестер" нацелился на форварда "Челси"

Фото: инстаграм Тэмми Абрахама/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Тэмми Абрахаму, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер лондонцев Томас Тухель не рассчитывает на форварда, поэтому "Челси" вполне может продать игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Абрахам провел за "Челси" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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