"Лестер" нацелился на форварда "Челси"
Фото: инстаграм Тэмми Абрахама/Автор неизвестен
"Лестер" проявляет интерес к нападающему лондонского "Челси" Тэмми Абрахаму, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, "лисы" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер лондонцев Томас Тухель не рассчитывает на форварда, поэтому "Челси" вполне может продать игрока.
В нынешнем сезоне 23-летний Абрахам провел за "Челси" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Лестер" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 апреля
-
Месси установил рекорд Кубка Испании
-
Тренер "Шахтера" высказался о своем будущем после поражения от киевского "Динамо"
-
Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны"
-
"Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании
-
2
Месси в 13-м сезоне подряд забил больше 30 голов
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и отправил соперника в Чемпионшип
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Лестера"
-
"Кальяри" совершил суперкамбэк в матче с "Пармой", забив два гола в компенсированное время
-
"Лестер" нацелился на форварда "Челси"
-
В "Монако" Головина произошла вспышка коронавируса
-
Источник: Николич, скорее всего, покинет "Локомотив"
-
"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
-
1
Гвардиола отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
"Спартак" потроллил Кокорина, Урунова и Газизова перед матчем с "Уфой" (фото)
-
Карпин прокомментировал ужасную ошибку Песьякова в матче с "Локомотивом"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным
-
"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18